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Житель Петрозаводска, забивший до смерти знакомого, предстанет перед судом

Новости. Криминал
19:33, 08 Декабря 2023
фото: © Daria Kulkova / istockphoto

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Жителя Петрозаводска обвиняют в причинении смерти знакомому.

Следователи Медвежьегорского следственного отдела Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Петрозаводска, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие установило, что ночью 24 сентября этого года обвиняемый распивал спиртное в одном из баров Пудожа вместе со своими приятелями, а потом поссорился с одним из них. Во время ссоры обвиняемый на улице рядом с баром несколько раз ударил 26-летнего потерпевшего кулаком по голове, а когда он упал, пнул несколько раз ногой по голове. Потерпевший от травмы скончался на месте. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Во время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следкоме Карелии.

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