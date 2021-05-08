Житель Петрозаводска захотел догнать прибежавших в город кабанов (ВИДЕО)

В столицу Карелии прибежали кабаны и привлекли внимание местных зевак.

Кабаны были замечаны в Петрозаводске утром девятого мая в районе Ключевой. Видео визита зверей в город опубликовано в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«9 мая в 7 утра на Кемской кабаны лично решили поздравить всех с праздником!!!», — говорится в описании поста.

На ролике видно, как по улице бегут два кабана. Автор видео подзывает животных и следует за ними, однако те убегают.

Прежде уже был опубликован любительский ролик, на котором также были запечатлены кабаны на Ключевой.

Ранее эксперт заявлял, что прибежавшие в населенные пункты кабаны не представляют опасности для человека, однако идти на контакт с дикими животными все равно не следует.