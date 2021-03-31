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Ученый рассказал, стоит ли бояться вышедших из леса кабанов в Карелии

Новости. Общество
11:53, 01 Апреля 2021
фото: "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" / ВК / Александр Девишин
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Эксперт заявил, что прибежавшие в населенные пункты кабаны не представляют опасности для человека, однако идти на контакт с дикими животными все равно не следует.

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии Карельского научного центра РАН Данила Панченко рассказал "Столице на Онего", что в Карелии не было зарегистрировано нападений на людей кабанов, вышедших в населенные пункты в поисках пищи. По словам ученого, бывали случаи нападения этих зверей на охотников, когда кабаны демонстрировали защитное поведение. В целом, данные дикие животные опасаются человека, указал эксперт.

При этом ученый посоветовал не идти на контакт с кабанами, которые покинули лес и выбрались к людям, поскольку поведение зверей нельзя назвать предсказуемым.

"Лучше в стороне остаться. Наблюдать. Не идти на контакт", - посоветовал Данила Панченко.

Он также порекомендовал отказаться от идеи накормить выбежавших из леса кабанов.

"Кормить диких животных вообще не стоит. Не за чем это делать. В отношении кабанов не будет никакого смысла их прикармливать. Когда охотники прикармливают, да – поддерживают их. Когда более-менее постоянное кормление идет, тогда это имеет смысл. А для разовой подкормки – не стоит лишний раз. Все-таки поведение непредсказуемо", - сказал эксперт.

При этом, по словам Данилы Панченко, организованные мероприятия по кормлению кабанов положительно влияют на численность зверя. В частности, высокая численность кабанов наблюдается в Лахденпохском районе, есть кабаны и в Прионежье. Ранее жители этих двух районов фиксировали на видео появление зверей в своих населенных пунктах. Ученый также отметил, что много кабанов наблюдается в Заонежье.

Эксперт пояснил, что в визитах диких животных в населенные пункты нет ничего необычного, указав на историческую связь в жизни людей и диких кабанов.

"В отношении кабана: можно сказать, что он в какой-то мере связан с человеком. Потому что в Карелии граница ареала проходит. И в значительной степени поддерживается выживание этих зверей за счет человека. В том смысле, что они используют сельскохозяйственные угодья для поиска пищи, на огороды людей выходят, картошку копают. Обычное явление для кабана", - сообщил ученый.

Ранее жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе сняли на видео визит в населенный пункт дикого кабана.

В поселке Ладва Прионежского района этот же зверь бегал по сугробам.

В поселке Куркиеки Лахденпохского района дикие кабаны семьями выходят к людям.

Также сообщалось, что жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе решили вступиться за кабана, который регулярно наведывается к ним в гости. Они считают зверя местной достопримечательностью и боятся, что он станет добычей охотников.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-01 12:25:34
Может и так. А может, учёный просто не понравился кабанам, вот они и вели себя непредсказуемо, безобразничали.
театральный критик
2021-04-01 12:12:58
Это карельский учОный с Пушкинской. Их там 900 штук таких
Гость
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