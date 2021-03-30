Кабан, гуляющий по поселку в Карелии, стал достопримечательностью: жители против его убийства (ВИДЕО)

Жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе Карелии решили вступиться за кабана, который регулярно наведывается к ним в гости.

Об этом рассказал паблик "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте.

Беспокойство местных жителей вызвал, появившийся в поселке, автомобиль -"буханка" с людьми, которых приняли за охотников.

"Жители полагают, что это охотники, имеющие лицензию на отстрел кабана. И они положили глаз именно на кабана, приходящего в деревню, как на легкую добычу. Люди крайне возмущены: кабанчик никому не помешал, является единственным ярким развлечением в деревне, признан местной достопримечательностью. И если его убьют, то поселок от этого только потеряет", - написала "Лахденпохья - НАВСЕГДА!".

Текст сопровождается видеозаписью, как лесной гость гуляет по улицам поселка.