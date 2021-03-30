Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудники ГИБДД увидели в интернете, как водитель в Петрозаводске нарушил ПДД, и оштрафовали его (ВИДЕО) 6
30.03.2021 11:17
Бетонное крыльцо в доме в Петрозаводске растаяло вместе со снегом (ФОТО) 12
30.03.2021 12:43
Год карантинного абсурда 3
30.03.2021 15:50
Яму, в которую упал внедорожник в Петрозаводске, засыпали камнями (ФОТО) 7
30.03.2021 12:22
В центре Петрозаводска внедорожник провалился в яму на дороге (ШОК-ФОТО) 24
30.03.2021 10:43
Три женщины умерли от коронавируса в Карелии 1
30.03.2021 09:27
В Петрозаводске будут судить женщину, отомстившую прокурору за сына 3
30.03.2021 15:09
В центре Петрозаводска иномарка сбила женщину (ВИДЕО) 3
30.03.2021 09:48

Кабан, гуляющий по поселку в Карелии, стал достопримечательностью: жители против его убийства (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:20, 31 Марта 2021
фото: "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте.
Загрузка...

Жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе Карелии решили вступиться за кабана, который регулярно наведывается к ним в гости.

Об этом рассказал паблик "Лахденпохья - НАВСЕГДА!" Вконтакте.

Беспокойство местных жителей вызвал, появившийся в поселке, автомобиль -"буханка" с людьми, которых приняли за охотников.

"Жители полагают, что это охотники, имеющие лицензию на отстрел кабана. И они положили глаз именно на кабана, приходящего в деревню, как на легкую добычу. Люди крайне возмущены: кабанчик никому не помешал, является единственным ярким развлечением в деревне, признан местной достопримечательностью. И если его убьют, то поселок от этого только потеряет", - написала "Лахденпохья - НАВСЕГДА!".

Текст сопровождается видеозаписью, как лесной гость гуляет по улицам поселка.

 

 

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-31 08:49:48
Занознутая скажет что это дикое животное и оно может быть опасно. :)
бюджет
2021-03-31 08:29:51
Жителям надо одно понять - зверь он есть зверь- а не ласками заниматься! А ,ежели проблема, ВЛАСТЬ помоги?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2021 15:55
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Год карантинного абсурда 3
30.03.2021 15:50
"Новые люди" помогут Карелии навести порядок в вопросах доступной среды 2
30.03.2021 13:40
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»