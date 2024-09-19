Андрей Монастыршин: «выступаю за сохранение рыбацких и охотничьих изб» в Карелии

Депутат Заксобрания Карелии назвал жалобы местных жителей «ложными сведениями».

Депутат Заксобрания Андрей Монастыршин опроверг слухи о сносе рыбацких изб на территории республики.

«В интернете сейчас активно распространяется информация о том, что я якобы инициирую снос рыбацких изб на территории Карелии. Это неправда! Люди, которые распространяют ложные сведения, мне известны»

— написал депутат на своей личной странице в соцсети.

По его словам, жители республики жалуются на то, что москвичи и питерцы перекрывают подъездные дороги к озерам, не дают возможности охотиться и рыбачить местным в лесах Карелии.

«Выступаю за сохранение рыбацких и охотничьих изб, которыми бесплатно пользуются наши рыбаки и охотники. Они помогают им выживать в условиях суровой карельской тайги, не раз спасали жизни…Я, как депутат и коммунист, всегда выступаю в защиту прав местных жителей и соблюдение законов. Я — за свободное посещение лесов и озер и продолжу борьбу против владельцев незаконных турбаз, которые перекрывают доступ к ним местным жителям»,

— заявил Андрей Монастыршин.

Ранее жители республики возмутились тем, что в Карелии планируют снести рыбацкие и охотничьи избы, которыми всегда пользовались местные жители для того, чтобы обеспечить себя рыбой, для остановок во время охоты и сбора ягод. Эти постройки имеют важное значение для жителей региона, которые хотят пользоваться благами своей родной земли.

Напомним также, что депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин обнаружил вблизи озера Поньгома в Кемском районе подозрительные постройки и обратился в этой связи в прокуратуру. Об этом парламентарий сообщил в своем личном профиле.