Дикие кабаны семьями выходят к людям в Карелии (ФОТО)

В Карелии дикие кабаны выходят к людям, чтобы найти пропитание.

Дикие животные замечены в поселке Куркиеки Лахденпохского района. Об этом сообщает паблик "Лахденпохья-Навсегда!".

Кабанов, которые выходят к людям, чтобы получить пищу, сфотографировал гость поселка.

"Поселок Куркиёки (это в Карелии). Недалеко отсюда местный житель подкармливает диких кабанов. Всего приходят три семьи, а одна остаётся и летом. Кабаны побаиваются людей, но в конце зимы им становится трудно добывать корм, поэтому их можно приманить угощением. Но не следует забывать, что кабаны дикие: не нужно их пугать, дразнить, трогать руками (они сами вас потрогают), не давайте еду с рук. И вообще, лучше лишний раз спиной не поворачиваться", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, как жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном, но не растерялись.

Также в поселке Ладва Прионежского района местные жителя запечатлели бегавшего по сугробам кабана.