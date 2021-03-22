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Дикие кабаны семьями выходят к людям в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
10:43, 23 Марта 2021
фото: "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" / ВК / Александр Девишин
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В Карелии дикие кабаны выходят к людям, чтобы найти пропитание.

Дикие животные замечены в поселке Куркиеки Лахденпохского района. Об этом сообщает паблик "Лахденпохья-Навсегда!".

Кабанов, которые выходят к людям, чтобы получить пищу, сфотографировал гость поселка.

"Поселок Куркиёки (это в Карелии). Недалеко отсюда местный житель подкармливает диких кабанов. Всего приходят три семьи, а одна остаётся и летом. Кабаны побаиваются людей, но в конце зимы им становится трудно добывать корм, поэтому их можно приманить угощением. Но не следует забывать, что кабаны дикие: не нужно их пугать, дразнить, трогать руками (они сами вас потрогают), не давайте еду с рук. И вообще, лучше лишний раз спиной не поворачиваться", - написал автор поста.

 

Ранее сообщалось, как жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном, но не растерялись.

Также в поселке Ладва Прионежского района местные жителя запечатлели бегавшего по сугробам кабана.

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Комментарии

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