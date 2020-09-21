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Житель поселка Карелии по-соседски опустошил кошелек пенсионерки на 10 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:52, 22 Сентября 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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В Кемском районе 31-летний местный житель списал у пожилой соседки со счета 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В конце августа в дежурную часть полиции по Кемскому району поступило заявление от 70-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что с ее банковского счета исчезли 10 тысяч рублей. Обнаружилось это, когда женщина не смогла расплатиться в магазине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний сосед потерпевшей, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.

Как выяснилось, мужчина часто помогал пенсионерке по хозяйству, а иногда обращался за помощью сам. Так, в один из дней он попросил разрешения сделать звонок с ее телефона и случайно заметил оповещение от банка. Воспользовавшись ситуацией, гость попробовал перевести тысячу рублей на счет своей знакомой, и у него получилось. В последующем мужчина повторил операции перевода еще три раза, а затем придумал легенду для приятельницы, что деньги ему якобы дали в долг.

Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Бездельник
2020-09-22 16:50:15
Случайно заметил оповещение и случайно 3 раза украл деньги. :)
Гость
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