Житель поселка Карелии по-соседски опустошил кошелек пенсионерки на 10 тысяч рублей

В Кемском районе 31-летний местный житель списал у пожилой соседки со счета 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В конце августа в дежурную часть полиции по Кемскому району поступило заявление от 70-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что с ее банковского счета исчезли 10 тысяч рублей. Обнаружилось это, когда женщина не смогла расплатиться в магазине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний сосед потерпевшей, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.

Как выяснилось, мужчина часто помогал пенсионерке по хозяйству, а иногда обращался за помощью сам. Так, в один из дней он попросил разрешения сделать звонок с ее телефона и случайно заметил оповещение от банка. Воспользовавшись ситуацией, гость попробовал перевести тысячу рублей на счет своей знакомой, и у него получилось. В последующем мужчина повторил операции перевода еще три раза, а затем придумал легенду для приятельницы, что деньги ему якобы дали в долг.

Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.