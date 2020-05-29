Житель поселка Надвоицы в Карелии обжалует приговор военного суда по "террористической" статье

Осужденный за репост публикации в социальных сетях намерен добиваться своего оправдания.

Житель карельского поселка Надвоицы Денис Вилков обжалует обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда. Об этом Вилков заявил журналистам 29 мая после завершения судебного процесса.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против жителя Надвоиц послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной публикации, где, по оценке следствия, содержались призывы к "физическому устранению президента России Владимира Путина". Вилков утверждает, что не делал репоста этой записи.

"Я не понимаю, как можно вынести человеку обвинительный приговор, когда из материалов дела следует, что эта запись до сих пор находится в общем доступе в Интернете, сделано 73 лайка и 16 репостов, изготовитель этой записи до сих пор пользуется своей страницей – я не знаю, живой это человек или не живой, но она активна. Я думаю, никто из здесь присутствующих не слышал ни о каких делах по конкретно этой записи", – сказал Денис Вилков.

Дело жителя карельского поселка Надвоицы рассматривала выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда. Она признала Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет"), и приговорила к денежному штрафу в 350 тысяч рублей.

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