Реклама на сайте

Большие семейные квартиры ждут новоселов квартала «Свиристель» в этом году
22.01.2024 13:46
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
В России определено число детей для придания семье статуса «многодетной»
23.01.2024 14:20

Житель Прионежья выращивал у себя дома наркотики

Новости. Криминал
08:40, 24 Января 2024
фото: © Олег Копьёв / istockphoto

Новости партнеров

Мужчина оборудовал у себя дома место для выращивания растений, из которых изготавливал наркотик.

В Прионежском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере, а также растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.

Суд установил, что житель Прионежья дома оборудовал место для выращивания наркосодержащих растений, из которых изготавливал наркотик и хранил у себя для личного употребления.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Суд признал подсудимого виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2024, 13:15
РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск
18.01.2024, 09:25
Жители Финляндии обратились в суд из-за закрытия границы с Россией
21.01.2024, 12:00
Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы
20.01.2024, 13:46
Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии
17.01.2024, 12:08
«У нас потери...» — двое жителей Карелии погибли на спецоперации
22.01.2024, 12:36
Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию

Аналитика

23.01.2024 16:00
Обществоведение
Здравоохранение по полной программе
В 2023 году в республике в полном объеме выполнены проекты и программы в сфере здравоохранения.
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Главные события: чем запомнился 2023 год
30.12.2023 12:50
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.