Житель Прионежья выращивал у себя дома наркотики

Мужчина оборудовал у себя дома место для выращивания растений, из которых изготавливал наркотик.

В Прионежском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере, а также растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.

Суд установил, что житель Прионежья дома оборудовал место для выращивания наркосодержащих растений, из которых изготавливал наркотик и хранил у себя для личного употребления.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Суд признал подсудимого виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.