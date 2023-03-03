Житель Саратовской области показал себя в столовой райцентра Карелии

Сотрудники Росгвардии Карелии по тревоге выезжали в одну из точек общепита Кеми.

В минувшую субботу к росгвардейцам обратились работники одной из столовых Кеми. В помещении группа задержания обнаружила 39-летнего жителя Саратовской области, который был сильно пьян и нарушал общественный порядок.



Ранее сигнал тревоги поступил из бара в Петрозаводске. Наряд вневедомственной охраны прибыл на место и выяснил, что неизвестный мужчина оскорблял администратора заведения, устраивал драки с посетителями и бил посуду.



Всех нарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии Карелии.