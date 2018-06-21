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Новости. Криминал
15:05, 21 Июня 2018

Дело сегежского убийцы матери троих детей передано в суд

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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 4 января 37-летний мужчина напал у подъезда дома в Сегеже на сожительницу и более 20 раз ударил ее ножом.

Потерпевшая была госпитализирована, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

У девушки остались трое детей. Самой младшей девочке 9 месяцев: она является дочерью подозреваемого в убийстве сегежанина.

Злоумышленник арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

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