Дело сегежского убийцы матери троих детей передано в суд

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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 4 января 37-летний мужчина напал у подъезда дома в Сегеже на сожительницу и более 20 раз ударил ее ножом.
Потерпевшая была госпитализирована, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.
У девушки остались трое детей. Самой младшей девочке 9 месяцев: она является дочерью подозреваемого в убийстве сегежанина.
Злоумышленник арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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