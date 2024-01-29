Житель Сортавалы получил полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына.

Сортавальский городской суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении жителя за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Подсудимый был обязан выплачивать алименты в пользу Е. на содержание сына в размере ¼ части с всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка.

Однако, зная о своих обязанностях, он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем постановлением мирового судьи судебного участка № 1 г. Сортавала был привлечен к административной ответственности.

Как рассказали в источнике, являясь полностью трудоспособным, мер к официальному трудоустройству, выплате алиментов и погашению задолженности мужчина не предпринял, на учет в Агентство занятости населения Сортавальского района не встал.

Фигурант не уплатил алименты в течение двух месяцев подряд, задолженность за инкриминируемый период составила 46 292 рубля, при общей задолженности по алиментам в 703 664 рубля.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства.