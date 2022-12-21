Жителей домов в Петрозаводске эвакуировали из-за утечки газа

В среду, 21 декабря, на улице Ригачина в Петрозаводске утечка голубого топлива из газгольдера.
В минувшую среду, 21 декабря, в 15.48 пожарным поступила информация об утечке из газгольдера на улице Ригачина в Петрозаводске.
Спасатели двух городских пожарных частей прибыли на место, оцепили опасный участок и эвакуировали из окрестных зданий 20 человек.
Обошлось без последствий, сообщили нашему изданию в пресс-службе МЧС Карелии.
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