Жителей юга Карелии попросили поделиться новогодними игрушками времен СССР

В Лахденпохском районе в конце года откроют выставку «История в игрушках: елочные украшения времен СССР».
В краеведческом центре поселка Куркиеки объявили сбор новогодних украшений прошлого столетия для выставки «История в игрушках: елочные украшения времен СССР».
Игрушки просят приносить до 20 декабря, ежедневно, с 11.00 до 17.00.
Выставка пройдет в конце декабря, точную дату сообщат позже. Ранее мы сообщали о том, что магазины выставили на полки шоколадных Дедов Морозов.
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