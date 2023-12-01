Жителей юга Карелии попросили поделиться новогодними игрушками времен СССР

В Лахденпохском районе в конце года откроют выставку «История в игрушках: елочные украшения времен СССР».

В краеведческом центре поселка Куркиеки объявили сбор новогодних украшений прошлого столетия для выставки «История в игрушках: елочные украшения времен СССР».



Игрушки просят приносить до 20 декабря, ежедневно, с 11.00 до 17.00.



Выставка пройдет в конце декабря, точную дату сообщат позже. Ранее мы сообщали о том, что магазины выставили на полки шоколадных Дедов Морозов.