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Жителей Карелии научат, что не в деньгах счастье, а в умении ими пользоваться

Новости. Общество
10:13, 23 Ноября 2020
фото: © Корпорация развития
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Министерство финансов разработало настольную игру "Не в деньгах счастье", которая, по мнению ведомства, поможет населению в игровой форме постичь основы финансовой грамотности.

У игры есть официальный сайт, где можно бесплатно скачать файл для самостоятельного изготовления комплекта игры, состоящего из игрового поля и карточек. В описании к игре указано, что  она помогает отработать "навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов".

На повышение финансовой грамотности россиян в последнее время направляет много усилий правительство, свои проекты есть у Минфина и ЦБ РФ, общественных организаций и вузов. Большую популярность приобретают школы финансовой грамотности, где каждый желающий может получить не только теоретические знания, но и практические навыки, как разумно распоряжаться деньгами.

В Карелии этим занимается "Школа финансовой грамотности "Финплан К", основанная независимым финансовым консультантом Михаилом Корякиным.  До этого он сделал успешную карьеру в различных банках и инвестиционных компаниях Москвы от трейдера до генерального директора, но решил вернуться в родную Карелию и основать собственную Школу.

"Финплан К" организует групповые семинары, онлайн-вебинары, мастер классы по финансовой грамотности, курсы финансовой грамотности для учащихся, проводит личные финансовые консультации.

"Все, кто задумывался о своем финансовом будущем, наверняка сталкивался с вопросом "С чего начать?", – говорит Михаил Корякин, – Если  человек не является профессиональным финансистом, проще всего обратиться к финансовому консультанту. Уже на первичной консультации у человека появляется четкое понимание, в каком направлении нужно думать".

По словам основателя "Финплан К", опыт групповых занятий показывает, что даже такие простые понятия, как "статьи расходов", "анализ семейного бюджета", "управление финансами" вызывают массу вопросов у слушателей.

"Все думают что знают, что такое "учет расходов". Казалось бы ничего сложного. Но это надо делать каждый день, на протяжении многих лет. А еще лучше делать учет расходов на каждого члена семьи. Где можно маму подужать с косметикой, где папу с пивом и так далее", – поясняет Михаил.

С доходам тоже все только кажется простым.

"Когда появляются свободные деньги, куда их несут? Можно вложить их, например, в облигации, в акции. И этими инструментами надо уметь пользоваться", – говорит основатель "Финкапитал К".

Участники курсов получают ответы на все эти вопросы. Например, какие есть способы снижения рисков для семейного бюджета, как правильно проводить математические вычисления в личных и семейных финансах, что такое простые и сложные проценты и многие другие.

Отдельный блок вопросов касается кредитов, налогов и налоговых вычетов.  Это тоже важный инструмент преумножения доходов, надо только уметь им пользоваться.

Еще одна проблема, для решения которой нужно быть финансово грамотным – окружающая нас со всех сторон реклама товаров и услуг. Под ее влиянием деньги семейного бюджета утекают как песок сквозь пальцы. В Школе финансовой грамотности учат, как определить недобросовестную рекламу, какие есть способы введения потребителя в заблуждение и как им не поддаваться.

"Главный смысл всего обучения  – как правильно ставить цели в жизни, и как они связаны с целями финансовыми, – считает Михаил, -  Что такое финансовый и жизненный капитал, как они взаимосвязаны, и как добиться гармонии между ними – вот основной вопрос, от ответа на который зависит, в конечном счете, благополучие ваше и вашей семьи. И в Школе финансовой грамотности мы можем этому научить".

Подробнее о том, чему учат в "Школе финансовой грамотности "Финплан К", можно узнать на ее сайте, а также позвонив по телефону +7 921 229 38 93, или оправив письмо по электронной почте info5@finplank.ru.

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