Жителей Карелии научат делать деревянные формы для пряников

По инициативе центра народного творчества республики в субботу онлайн состоится лекция на кондитерскую тему.

В субботу, 22 октября, в 19.00 жителей Карелии приглашают на лекцию «Искусство изготовления деревянных форм для пряников на территории российского Севера». Об этом сообщается в паблике центра народного творчества республики.



Слушателей познакомят с особенностями пряничной резьбы, расскажут о классификации пряничных досок. Также на лекции речь пойдет о новгородских пряничных досках XII, XVIII, ХХ веков.



В заключение лектор расскажет о собственном опыте изготовления пряничных досок.

Лектор — Юрий Рябинкин, мастер производственного обучения, преподаватель Орловского реставрационно-строительного техникума, эксперт чемпионатов WorldSkills в компетенции «Реставрация произведений из дерева» и «Мастер декоративно-прикладного искусства». Владеет старинным ремеслом Хауккашуари.



Ссылку для участие разошлют за час до начала лекции всем, кто прошел регистрацию.