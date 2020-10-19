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Жителей Карелии назвали чемпионами по производству мусора

Новости. Общество
13:00, 20 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах, Карелия оказалась в число "чемпионов".

Самый большой объем твердых коммунальных отходов образуется в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области и Татарстане, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Так, в Москве в прошлом году на полигоны вывезли 26,8 миллиона кубометров мусора, в Подмосковье — 20,4 миллиона.
"В совокупности на Московский регион приходится 14 процентов всего бытового мусора в стране", — отмечают эксперты.

На третьем месте — Краснодарский край (15 миллионов кубометров), за ним следуют Ростовская область (12,4) и Татарстан (12,2).

Как уточняют эксперты, всего за прошлый год в стране образовалось 346 миллионов кубометров мусора, то есть на пятерку лидеров приходится около четверти всех отходов.

Меньше всего мусора производит Чукотка — 102,7 тысячи кубометров. В Ненецком автономном округе на полигоны вывезли 128 тысяч кубометров, в Еврейской автономной области — 216, на Алтае — 245,6, в Туве — 332,3, Ингушетии — 356,4, Калмыкии — 433,6, Магаданской области — 533,4, Чечне — 716,4 тысячи кубометров мусора. Замыкает десятку наименее "мусорящих" регионов Карачаево-Черкесия — 850,9 тысячи кубометров.

Кроме того, эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах. В среднем по стране этот показатель равен 2,4 кубометра.

"Чемпионами" в прошлом году стали жители Бурятии — порядка восьми кубометров на человека. Далее следуют Севастополь (5,6), Тульская (4,4), Магаданская (3,8), Вологодская (3,6) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5), Иркутская (3,3) и Сахалинская (3,27) области, Карелия (3,2) и Новосибирская область (3,19).

"По нашим расчетам, чем выше в регионе оборот розничной торговли на душу населения, доходы и расходы жителей, тем, как правило, больше производится ТКО. Другой любопытный вывод, к которому мы пришли: чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Из этого следует, что больше мусора производится в благополучных регионах", — приводятся в документе слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Меньше всего мусора оставляют после себя жители Чечни — в год там образуется всего 0,49 кубометра на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,71, Туве — 1,02, Дагестане — 1,09, Чувашии — 1,1, на Алтае — 1,12, в Забайкальском крае — 1,27, в Оренбургской области — 1,3, Орловской — 1,33, а в Еврейской автономной области — 1,36 кубометра.

Аналитики также отмечают, что из 346 миллионов кубометров отходов за прошлый год (учитывается мусор, вывезенный спецтехникой) около трети оставили после себя предприятия, остальное вывезли из жилых кварталов. Основную массу мусора создают города, на сельские территории приходится только около 16 процентов.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-20 13:15:57
демшизу - на свалку истории. Вместе с вечнонедовольными обиженными картавыми либерашками. Давидишка, я правильно сказал ?
Гость
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