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Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах

Новости. Общество
14:30, 15 Мая 2021
фото: © Минздрав Карелии
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Заслуженный врач республики Александр Гаврилов считает, что люди, которые не соглашаются на вакцинацию, должны отказаться от поездок в общественном транспорте и посещения ряда учреждений.

По его мнению, это необходимо, чтобы убедить жителей Карелии делать прививки.

«Считаю, что число внутренне мотивированных на вакцинацию людей у нас исчерпано, или близко к этому. Мотивировать непривитых социальными технологиями прошлого века вряд ли получится. Нужны новые идеи и новые социальные технологии. В советское время мы действовали через трудовые коллективы и их руководство, профсоюзы, комсомол. Сейчас из этого мало чего получится», — считает Гаврилов.

По его словам, статистика вакцинации от COVID-19 в Карелии не внушает оптимизма.

«За полгода вакцинировано около 40 тысяч человек. Это очень низкие темпы вакцинации! Получается, что к ноябрю 2021 года мы не вакцинируем и 100 тысяч человек и не создадим нужную иммунную прослойку? Французы, например, ставят задачу привить к ноябрю не менее 85% лиц старше 65 и не менее 70% лиц в возрасте 18-64 года», — отметил врач.

Он предложил способы увеличения темпов вакцинации.

«Считаю, что надо кратно увеличить число бригад вакцинации и начать вакцинировать людей, особенно старшие возрастные группы, непосредственно по месту жительства. Нужны и новые идеи, как повысить доверие людей к вакцинации и ее значению. Я так понимаю „добровольное согласие на вакцинацию“: я имею право отказаться от вакцинации (очень сомнительно выглядит такое право отказаться от прививки и быть распространителем особо опасной инфекции!), но в таком случае, я должен быть письменно предупрежден уполномоченным на это органом власти, что без прививки, например, я не смогу свободно пользоваться общественным и авиатранспортом, санаторно-курортным лечением и т. п. Надо об этом рассказывать всеми возможными способами», — пояснил Гаврилов.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-15 16:08:17
Кстати, где эти дегенераты-комментаторы в чулках?
Самуил
2021-05-15 16:23:37
Саныч, Вы про поциента "наташка с бородой"?
Саныч
2021-05-15 15:38:05
Мало ограничителей в погонах, еще один нашелся. Можно в Прокуратуру иск подавать о попытке ограничения прав и свобод граждан.
Ксения
2021-05-15 15:03:14
А можно в таком случае опубликовать достоверные клинические исследования о безопасности данной вакцины. И как быть с теми кто уже перенес ковид с без симптомов. Я, например, не могу знать перенесла или нет. Но прививаться неисследованной вакциной считаю не самой лучшей идеей. И как проверять будут привит ли пассажир или посетитель гу от ковида?! Носить с собой справочку?! Заламинировать ее и не дышать рядом с ней?!
goo
2021-05-15 14:59:58
Почему глава государства не сделал вакцинацию на камеру, как президенты других стран? Личным примером не показал, то вакцинироваться нужно и это не страшно.
asusls
2021-05-15 14:59:11
Умный какой
User
2021-05-15 14:57:13
В скрепностане только и умеют, что ограничить, запретить, отобрать. Заслуженный врач публично призывает к нарушению Основного закона - это какой-то позор!
Статья 19
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
кир
2021-05-15 16:06:26
User, сторож магазина, чего выпендриваешься? Свалил за халявой, так и живи там. Всё зависть гложет. Чего боишься уехать в финку? Здесь ты совсем не нужен.
Саныч
2021-05-15 15:38:22
User, да.
Гость
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