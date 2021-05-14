Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов считает, что люди, которые не соглашаются на вакцинацию, должны отказаться от поездок в общественном транспорте и посещения ряда учреждений.

По его мнению, это необходимо, чтобы убедить жителей Карелии делать прививки.

«Считаю, что число внутренне мотивированных на вакцинацию людей у нас исчерпано, или близко к этому. Мотивировать непривитых социальными технологиями прошлого века вряд ли получится. Нужны новые идеи и новые социальные технологии. В советское время мы действовали через трудовые коллективы и их руководство, профсоюзы, комсомол. Сейчас из этого мало чего получится», — считает Гаврилов.

По его словам, статистика вакцинации от COVID-19 в Карелии не внушает оптимизма.

«За полгода вакцинировано около 40 тысяч человек. Это очень низкие темпы вакцинации! Получается, что к ноябрю 2021 года мы не вакцинируем и 100 тысяч человек и не создадим нужную иммунную прослойку? Французы, например, ставят задачу привить к ноябрю не менее 85% лиц старше 65 и не менее 70% лиц в возрасте 18-64 года», — отметил врач.

Он предложил способы увеличения темпов вакцинации.

«Считаю, что надо кратно увеличить число бригад вакцинации и начать вакцинировать людей, особенно старшие возрастные группы, непосредственно по месту жительства. Нужны и новые идеи, как повысить доверие людей к вакцинации и ее значению. Я так понимаю „добровольное согласие на вакцинацию“: я имею право отказаться от вакцинации (очень сомнительно выглядит такое право отказаться от прививки и быть распространителем особо опасной инфекции!), но в таком случае, я должен быть письменно предупрежден уполномоченным на это органом власти, что без прививки, например, я не смогу свободно пользоваться общественным и авиатранспортом, санаторно-курортным лечением и т. п. Надо об этом рассказывать всеми возможными способами», — пояснил Гаврилов.

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