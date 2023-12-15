Жителей Карелии ожидают отключения теле- и радиосигнала

С 18 по 24 декабря возможны кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиопередач.

Как сообщили на сайте karelia.rtrs.ru, с 18 по 24 декабря возможны кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиопередач в следующих городах и поселках Карелии:

Амбарный – 19–20 декабря с 10.00 до 16.00 проведение монтажных работ;

Ведлозеро – 20–21 декабря с 11.00 до 15.00 проведение монтажных работ в один из дней в зависимости от метеоусловий.

Реболы – 20 декабря РТРС-2 с 10.30 до 12.30 проведение ремонтных работ;

Сортавала – 19 декабря с 10.00 до 13.00 проведение монтажных работ.

Эссойла – 18-19 декабря с 11.00 до 15.00 проведение монтажных работ в один из дней в зависимости от метеоусловий.