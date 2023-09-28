Жителей Карелии предупредили о надвигающейся на республику опасности

Штормовое предупреждение пришло от МЧС Карелии.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на региональный ЦГМС, штормовое предупреждение объявлено для северных районов республики.

«Вечером 30 сентября 2023 года и следующих суток 1 октября по северной половине республики ожидается местами сильный дождь и усиление ветра», — написали в пресс-службе МЧС.

Под действия неблагоприятного явления могут попасть Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, муниципальные районы.