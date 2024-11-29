Жителей Карелии предупредили об идущем на республику снегопаде

В МЧС Карелии призвали местное население к осторожности.
О грядущей непогоде предупредили жителей Карелии в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр республики.
Так, 3 декабря по южным и центральным районам Карелии ожидается снегопад. В связи с возможным налипанием мокрого снега водителей призвали к осторожности.
В МЧС посоветовали выбирать одежду и обувь по погоде, переходить дорогу только в установленных местах, соблюдать ПДД, учитывать погодные условия и не превышать скорость.
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