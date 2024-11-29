Жителей Карелии предупредили об идущем на республику снегопаде

В МЧС Карелии призвали местное население к осторожности.

О грядущей непогоде предупредили жителей Карелии в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Так, 3 декабря по южным и центральным районам Карелии ожидается снегопад. В связи с возможным налипанием мокрого снега водителей призвали к осторожности.

В МЧС посоветовали выбирать одежду и обувь по погоде, переходить дорогу только в установленных местах, соблюдать ПДД, учитывать погодные условия и не превышать скорость.