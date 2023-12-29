Жителей Карелии предупредили об опасности из-за сильных морозов

В ЦГМС республики предупредили об опасном явлении.

По информации Карельского Гидрометцентра, в республике объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении.

Причиной этому стали сильные морозы. Как сообщили синоптики, ночью и утром 4 и 5 января 2024 года главным образом по восточным районам Карелии ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха минус 40 и ниже.

Под действие опасного явления могут попасть – Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский муниципальные районы.

Жителям республики в этот период порекомендовали ограничить выезды на личном автомобиле, а если выехать пришлось, удостовериться в достаточности запаса топлива, инструмента, теплых вещей, зарядки аккумулятора мобильных телефонов т.д. Кроме того, выполнять правила пожарной безопасности для обогревателей и печей, не выходить лишний раз на улицу.