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Новости. Общество
08:05, 11 Апреля 2019
фото: pixabay.com

Жителей Карелии предупреждают о скором начале сезона лесных пожаров

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Управление Росреестра по республике Карелия просит жителей региона отказаться от сжигания сухой травы.

Как сообщают в управлении, ежегодно с приходом весны на территории Карелии фиксируются сельскохозяйственные палы на землях сельскохоназначения, чем усложняется пожароопасная обстановка.

Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу, а также во время дачного периода.

Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Основным виновником природных пожаров является человек, сообщают в Росреестре.

Управление напоминает жителям республики о том, что в соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства России, запрещается выжигание сухой травы на сельхозземлях, разведение костров на полях. Также запрещено выжигать траву, разводить костры, сжигать хворост, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники вблизи автомобильных и железных дорог, а также путепроводов и продуктопроводов.

Также представители управления просят граждан не жечь костры вблизи домов и в лесных массивах, не бросать окурки из машин и во время визитов на природу, не оставлять в лесу мусор, а также не применять для розжига костров легковоспламеняющуюся жидкость.

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