Жителей Карелии приглашают на посадку 19 тысяч сосен

В Прионежском районе 15 мая пройдет международная акция «Сад памяти», в ходе которой высадят сосны на площади 9,2 га.
Как сообщили в Минприроды республики, центральная площадка, на которой 15 мая будет происходить высадка сеянцев, расположена в Прионежском лесничестве (квартал 25, 36 км. от Ужесельги в сторону поселка Ладва). Акция начнется в 11 часов.
Добраться до места посадки можно своим транспортом или транспортом организаторов. Жителей республики, которые предпочтут воспользоваться транспортом организаторов, министерство просит сообщить о своем желании участвовать в акции до 11 мая включительно.
Заявки для участия можно подать в Министерство природных ресурсов и экологии по адресу электронной почты evsabaeva@bk.ru или по номеру телефона 79-67-00, 79-67-27.
Инвентарь, перчатки, питьевая вода, питание обеспечивается организаторами акции.
Программа акции «Сад памяти» 15 мая 2021 года:
8.55 – сбор участников (для тех, кто едет транспортом министерства, Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24)
9.00 — отъезд участников на место посадки деревьев
10-40 — 10- 45 — приезд на место посадки, размещение транспорта
11-00 – 11-15 — приветствие, инструктаж, выдача инвентаря
11-15 – 14-00 — посадка леса
14-00 – 14-10 — сдача инвентаря
14 –10 - 15-00 — обед (полевая кухня от организаторов)
15-00 — отъезд участников
Можно также принять участие в посадке леса в районах республики. Для этого необходимо обратиться в центральные лесничества.
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