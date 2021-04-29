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Жителей Карелии приглашают на посадку 19 тысяч сосен

Новости. Общество
09:55, 30 Апреля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC
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В Прионежском районе 15 мая пройдет международная акция «Сад памяти», в ходе которой высадят сосны на площади 9,2 га.

Как сообщили в Минприроды республики, центральная площадка, на которой 15 мая будет происходить высадка сеянцев, расположена в Прионежском лесничестве (квартал 25, 36 км. от Ужесельги в сторону поселка Ладва). Акция начнется в 11 часов.

Добраться до места посадки можно своим транспортом или транспортом организаторов. Жителей республики, которые предпочтут воспользоваться транспортом организаторов, министерство просит сообщить о своем желании участвовать в акции до 11 мая включительно.

Заявки для участия можно подать в Министерство природных ресурсов и экологии по адресу электронной почты evsabaeva@bk.ru или по номеру телефона 79-67-00, 79-67-27.

Инвентарь, перчатки, питьевая вода, питание обеспечивается организаторами акции.

Программа акции «Сад памяти» 15 мая 2021 года:

8.55 – сбор участников (для тех, кто едет транспортом министерства, Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24)

9.00 — отъезд участников на место посадки деревьев

10-40 — 10- 45 — приезд на место посадки, размещение транспорта

11-00 – 11-15 — приветствие, инструктаж, выдача инвентаря

11-15 – 14-00 — посадка леса

14-00 – 14-10 — сдача инвентаря

14 –10 - 15-00 — обед (полевая кухня от организаторов)

15-00 — отъезд участников

Можно также принять участие в посадке леса в районах республики. Для этого необходимо обратиться в центральные лесничества.

Ранее власти Петрозаводска сообщили, когда посадят 200 елей в парке «Беличий остров».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-30 10:53:38
Агрекалчнутых отправьте. Они любят на природе стишки читать и ручонками жестикулировать.
Гость
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