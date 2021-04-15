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Власти Петрозаводска сообщили, когда посадят 200 елей в парке «Беличий остров»

Новости. Общество
11:35, 16 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Мэрия столицы Карелии назначила дату посадки 200 елей в парке «Беличий остров», где ранее были снесены деревья.

Экологическая акция с участием горожан пройдёт 21 мая, сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска. В процессе акции на месте снесенных деревьев будут высажены 200 молодых елей.

«В мае в парке Беличий Остров планируется посадить 200 молодых елей. На Кукковке, в излюбленном месте прогулок жителей и гостей города, появятся растения высотой от полуметра до полутора метров. Ухаживать за растениями будут в течение всего вегетационного периода. Почву у молодых деревьев мульчируют и оградят ветвями ранее снесённых аварийных насаждений», — говорится в заявлении мэрии.

Парк Беличий Остров — естественный участок еловой тайги, сохраненный в условиях плотной городской застройки.

Как пояснили в администрации, в связи с высокой антропогенной нагрузкой на данную территорию механизмы самоподдержания естественной экосистемы работают там не в полную силу. На территории практически отсутствует подрост ели для последующей замены отмирающих старых деревьев. Кроме того, в парке отмечается сильное уплотнение почвы и подстилки в связи с вытаптыванием. Это ведет к механическому повреждению проростков и молодых деревьев, а также к ухудшению состояния взрослых растений.

Посадить большое количество молодых деревьев в парке этой весной позволяют, образовавшиеся со временем световые окна. Они появляются в связи с естественным выпадением и удалением аварийных растений. В администрации утверждают, что снос таких деревьев на территории парка «Беличий Остров» ведется ежегодно. В осенний период 2020 года здесь удалили 40 растений, расположенных преимущественно вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок. В данный момент в парке сносят опасные и повреждённые деревья внутри основного массива насаждений. Работы ведут для обеспечения безопасного передвижения людей и подготовки территории для посадки молодых растений в образующихся световых окнах, информируют в мэрии.

Сообщается, что стволы деревьев утилизируют с частичным сохранением. Ветви планируется раздробить на месте и складировать в провалы и ямы. Работы выполнят до конца апреля этого года. Валежник и измельченные ветви сохранят в парке с целью создания условий для самовозобновления древесных растений, укрепления склона, уменьшения площади вытаптывания территории и защиты почвы.

Ранее жители Кукковки сообщали о своей обеспокоенности сносом деревьев в парке «Беличий остров».

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