Деревья вырубают в парке «Беличий Остров» в Петрозаводске (ФОТО)

Жители Кукковки обеспокоены сносом деревьев в излюбленном месте отдыха.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото вырубленных деревьев в парке «Беличий остров».

«Выпиливают деревья. Что это означает?» - возмущаются жители микрорайона Кукковка.

Ранее в администрации города сообщали, что в данный момент парке сносят опасные и повреждённые деревья внутри основного массива насаждений. Работы ведут для обеспечения безопасного передвижения людей и подготовки территории для посадки молодых растений в образующихся световых окнах. В мае здесь планируется посадить 200 молодых елей высотой от полуметра до полутора метров.

«Посадить большое количество молодых деревьев в парке этой весной позволяют образовавшиеся со временем световые окна. Они появляются в связи с естественным выпадением и удалением аварийных растений. Снос таких деревьев на территории парка «Беличий Остров» ведется ежегодно. В осенний период 2020 года здесь удалили 40 растений, расположенных преимущественно вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок», - говорилось в сообщении мэрии.