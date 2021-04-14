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Деревья вырубают в парке «Беличий Остров» в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 15 Апреля 2021
фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz
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Жители Кукковки обеспокоены сносом деревьев в излюбленном месте отдыха.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото вырубленных деревьев в парке «Беличий остров».

«Выпиливают деревья. Что это означает?» - возмущаются жители микрорайона Кукковка.

Ранее в администрации города сообщали, что в данный момент парке сносят опасные и повреждённые деревья внутри основного массива насаждений. Работы ведут для обеспечения безопасного передвижения людей и подготовки территории для посадки молодых растений в образующихся световых окнах. В мае здесь планируется посадить 200 молодых елей высотой от полуметра до полутора метров.

«Посадить большое количество молодых деревьев в парке этой весной позволяют образовавшиеся со временем световые окна. Они появляются в связи с естественным выпадением и удалением аварийных растений. Снос таких деревьев на территории парка «Беличий Остров» ведется ежегодно. В осенний период 2020 года здесь удалили 40 растений, расположенных преимущественно вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок», - говорилось в сообщении мэрии.

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