Власти Петрозаводска пообещали высадить 200 елей на месте срубленных в парке деревьев

В парке Беличий Остров на Кукковке на местах удалённых и выпавших аварийных деревьев высадят 200 молодых елей, сообщили в администрации Петрозаводска.

В мае в парке Беличий Остров планируется посадить 200 молодых елей. На Кукковке, в излюбленном месте прогулок жителей и гостей города, появятся растения высотой от полуметра до полутора метров. Ухаживать за растениями будут в течение всего вегетационного периода. Почву у молодых деревьев мульчируют и оградят ветвями ранее снесённых аварийных насаждений.

Парк Беличий Остров – естественный участок еловой тайги, сохраненный в условиях плотной городской застройки. В связи с высокой антропогенной нагрузкой на данную территорию механизмы самоподдержания естественной экосистемы работают не в полную силу. На территории практически отсутствует подрост ели для последующей замены отмирающих старых деревьев. Кроме того, здесь отмечается сильное уплотнение почвы и подстилки в связи с вытаптыванием. Это ведет к механическому повреждению проростков и молодых деревьев, а также к ухудшению состояния взрослых растений.

Посадить большое количество молодых деревьев в парке этой весной позволяют образовавшиеся со временем световые окна. Они появляются в связи с естественным выпадением и удалением аварийных растений. Снос таких деревьев на территории парка Беличий Остров ведется ежегодно. В осенний период 2020 года здесь удалили 40 растений, расположенных преимущественно вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок. В данный момент в парке сносят опасные и повреждённые деревья внутри основного массива насаждений. Работы ведут для обеспечения безопасного передвижения людей и подготовки территории для посадки молодых растений в образующихся световых окнах.

Стволы деревьев утилизируют с частичным сохранением. Ветви планируется раздробить на месте и складировать в провалы и ямы. Работы выполнят до конца апреля 2021 года. Валежник и измельченные ветви сохранят в парке с целью создания условий для самовозобновления древесных растений, укрепления склона, уменьшения площади вытаптывания территории и защиты почвы.