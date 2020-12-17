Жителей Карелии приглашают посмотреть лучшие военно-патриотические фильмы в режиме онлайн

Московский Музей Победы приглашает жителей Республики Карелия на онлайн-просмотры фильмов – участников ХVII Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж".

Как сообщает пресс-служба "Музея Победы", впервые конкурсные показы одного из ведущих военно-патриотических кинофестивалей страны пройдут в онлайн-формате. Зрители смогут их увидеть на сайте Музея Победы.

В конкурсную программу кинофестиваля включено свыше 30 фильмов из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Онлайн-посетителям предложат документальные фильмы "Ледяные облака" (реж. Борис Дворкин) о Герое Советского Союза, летчике-испытателе Анатолии Дмитриевиче Алексееве; "Подвиг милосердия" (реж. Аскарбий Нагаплев), в котором собраны ранее неизвестные факты спасения евреев и детей-блокадников в различных селениях Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии; "Ролан Быков. Портрет Неизвестного солдата" (реж. Игорь Калядин) о незаконченном документальном фильме Ролана Быкова "Портрет Неизвестного солдата", для которого были отсняты Дахау и Освенцим, Вязьма и Прохоровка, беседы режиссера с ветеранами войны в России, в Англии, во Франции, в Монголии. В программе также можно увидеть игровые ленты, в том числе "Ржев" (реж. Игорь Копылов, Россия) о битве, вошедшей в историю Великой Отечественной войны как одной из самых долгих и кровопролитных, "Сто первый" (реж. Хамидулла Хасанов Узбекистан) и др.

Во внеконкурсной программе "К 75-летию Победы" будут показаны лучшие короткометражные фильмы студентов ВГИКа.

XVII Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" впервые пройдет в онлайн-формате с 20 по 24 декабря. Кинофестиваль проводится ежегодно с 2003 года.

Программа показов размещена на сайте Музея Победы. Фильмы, демонстрируемые в формате онлайн, будут отмечены активной ссылкой.