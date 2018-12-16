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Новости. Общество
16:25, 16 Декабря 2018
фото: ОНФ

Жителей Карелии приглашают принять участие в опросе о нарушениях прав пациентов

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В мобильном приложении ОНФ "Народный контроль" стартовал новый опрос, посвященный правам пациентов.

Эксперты Народного фронта приглашают принять участие в новом опросе в рамках мобильного приложения "Народный контроль". Каждый пользователь может сообщить о типичных нарушениях в различных медорганизациях и высказаться о доступности медпомощи. Результаты этого опроса помогут экспертам сформировать объективные предложения по улучшению ситуации в данной сфере, сообщается на сайте ОНФ.

"В действующем законодательстве не определены права и обязанности пациентов. Отсутствуют процедуры контроля в сфере защиты прав пациентов и не установлена ответственность за их нарушение. Также не определен круг обязанностей органов государственной власти в этой сфере. В результате граждане регулярно сталкиваются с неприятными ситуациями – с очередями на госпитализацию, трудностями при получении льготных лекарств, грубостью и невнимательностью медработников, долгим ожиданием приема у участкового врача или узких специалистов", – цитируют на сайте ОНФ эксперта тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграманяна.

По мнению экспертов ОНФ, опрос поможет выяснить, знают ли граждане о своих правах в качестве пациентов и часто ли сталкиваются с их нарушением, считают ли медпомощь доступной в тех организациях, куда приходилось обращаться. Также респонденты смогут перечислить самые частые, по их мнению, нарушения и указать, сталкивались ли они со случаями доказанного вреда здоровью (судебные решения), который причинили медработники. Кроме того, участники опроса смогут высказать свое мнение о том, как создать действенную систему защиты прав пациентов.

Напомним, мобильное приложение ОНФ "Народный контроль" было презентовано 29 ноября 2018 года на съезде Общероссийского народного фронта. За это время его скачали уже более 12 тыс. человек. Программа, которая доступна в Google Play и Apple Store, дает возможность всем желающим проследить, как выполняется "майский указ" главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять непосредственное участие в этой большой и важной работе.

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