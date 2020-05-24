Жителей Карелии приглашают стать донорами крови

На петрозаводской станции переливания ждут доноров всех групп крови.

На 25 мая остро необходима донорская кровь О(I) Rh (-), А (II) Rh (+), В(III) Rh (-), АВ (IV) Rh (+), Rh. Недостаточно крови О(I) Rh (+), А (II) Rh (-), В(III) Rh (+), сообщается в паблике станции.

Доноров ждут с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу Петрозаводск, улица Пирогова, 4А.

Напомним, с 19 мая служба крови возобновила прием доноров из районов республики. Для этого необходимо записаться на донацию по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.