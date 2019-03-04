Жителей Карелии проконсультируют по телефону о выплатах пенсий

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Горячая линия по вопросам выплаты пенсий пройдет 5 марта, сообщили Отделении пенсионного фонда Карелии.
Во вторник, 5 марта, в Отделении пенсионного фонда Карелии состоится "горячая линия" по вопросам организации выплаты пенсий.
На вопросы жителей республики ответит начальник Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Республике Карелия Мария Олеговна Юрьян.
Звоните 5 марта с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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