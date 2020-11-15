Жителей Карелии проконсультируют по вопросам пенсионного законодательства

Пенсионный фонд проводит 17 ноября горячую линию по вопросам пенсионного законодательства.

Во вторник, 17 ноября, в карельском отделении фонда состоится горячая линия, посвященная вопросам пенсионного законодательства и работы территориальных органов ПФР. По телефону на вопросы жителей Петрозаводска и районов республики ответит управляющая Отделением Пенсионного фонда Карелии Юлия Валерьевна Ермакова.

Горячая линия будет работать 17 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.