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Жителей Карелии проконсультируют по вопросам пенсионного законодательства

Новости. Общество
18:00, 16 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Пенсионный фонд проводит 17 ноября горячую линию по вопросам пенсионного законодательства.

Во вторник, 17 ноября, в карельском отделении фонда состоится горячая линия, посвященная вопросам пенсионного законодательства и работы территориальных органов ПФР. По телефону на вопросы жителей Петрозаводска и районов республики ответит управляющая Отделением Пенсионного фонда Карелии Юлия Валерьевна Ермакова.

Горячая линия будет работать 17 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

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