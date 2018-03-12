Жителей Карелии просят сообщить, где торгуют смертью

В Карелии проходит Всероссийская антинаркотическая акция, сообщили в МВД республики.

С 12 по 23 марта в Карелии проходит Всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью".

Основной ее целью является усиление взаимодействия общественности и правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе акции жители республики смогут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах, людях, распространяющих наркотические средства.

Акция проводится на территории всей республики. В ней принимают участие сотрудники правоохранительных органов, а также представители органов государственной власти, местного самоуправления, специалисты в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Сообщать о местах продажи и употребления наркотиков необходимо в МВД по Республике Карелия по телефонам: 102 или 112, в органы внутренних дел в районах республики.

Каждое сообщение будет проверено.

В случаях выявления пристрастия к наркотикам родственников, близких, знакомых, а также по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых за помощью можно обратиться к специалистам в "Республиканский наркологический диспансер" по телефону доверия – 8-964-318-98-89 с 9 до 15 часов. Консультации проводятся анонимно и бесплатно.