Жителей Карелии с острой зубной болью теперь принимают и по ночам

В Петрозаводске организован приём по оказанию неотложной стоматологической помощи в ночное время, сообщается на сайте ГБУЗ "Республиканский стоматологический центр".

На базе ГБУЗ "Республиканский стоматологический центр" на ул. Гоголя, 10 с 16 сентября организован приём по оказанию неотложной стоматологической помощи в ночное время с 21.00 до 7.00. взрослому и детскому населению.



Телефон кабинета по оказанию неотложной помощи в ночное время, выходные и праздничные дни: +7 905 299 91 85.