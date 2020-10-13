Жителей Карелии, собравшихся сменить работу из-за коронавируса, обучат бесплатно

В Карелии стартует бесплатная программа обучения граждан, оставшихся без работы или попавших под угрозу увольнения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в правительстве республики.

Обучение будет организовано в Автотранспортном техникуме, Базовом медицинском колледже, Колледже технологии и предпринимательства, Педагогическом колледже, а также в Сортавальском и Северном колледжах.

Каким специальностям можно там обучиться бесплатно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".