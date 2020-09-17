Жителей Марокко, которые пытались незаконно пересечь границу в Карелии, отпустили на волю

Нарушителей задержали в декабре прошлого года и приговорили к реальному сроку, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

В декабре 2019 года в Лахденпохском районе республики при попытке пересечения границы из РФ в Финляндию были задержаны двое выходцев из Марокко.



Граждане Марокко признались, что прибыли в Россию с единственной целью – незаконно попасть в Евросоюз для получения там статуса беженцев.



В мае текущего года Лахденпохский районный суд признал подданных Королевства Марокко виновными и приговорил их к лишению свободы сроком на 1 год и 2 месяца каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима.



С учетом проведенного времени в СИЗО осужденные выпущены на свободу 15 сентября. Мужчины должны покинуть Россию.