Жителей нескольких улиц Петрозаводска отключат от электроснабжения почти на неделю

С понедельника на улицах Старой Кукковки в Петрозаводске начнутся ремонты электросетей.

С 6 по 10 февраля, с 9.00 до 16.00, дома по улицам Ломоносова, Щербакова, Мончегорская, Некрасова, Чехова, Ульянова и Ладожская могут отключить от подачи электрической энергии.



Об этом говорится в сообщении паблика «ОРЭС - Петрозаводск». Телефон диспетчерской службы 8 (814-2) 78-45-59.