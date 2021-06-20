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Жителей Петрозаводска не пустят на сессию горсовета из-за ковидных ограничений

Новости. Общество
10:45, 21 Июня 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Очередная сессия Петрозаводского городского совета состоится с соблюдением особых противоэпидемиологических мер из-за распространения коронавируса: она пройдет в полупустом зале.

Число участников очередной сессии Петрозаводского городского совета не будет превышать 29 человек. На мероприятие не пустят публику из-за введенных ранее ограничений, вызванных распространением коронавируса. Об этом информирует горсовет.

«В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и во исполнение распоряжения Главы Республики Карелия № 342-р от 18 июня 2021 года число участников очередной сессии Петрозаводского городского Совета не должно превышать 29 человек. Призываем граждан воздержаться от личного посещения заседания. Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в сессии Петросовета примут участие депутаты, специалисты аппарата городского совета, руководители администрации карельской столицы и приглашенные официальные лица. Людей без приглашения не пустят в зал.

«Вход в зал заседания будет осуществлён строго по списку приглашённых, другие лица допущены не будут», — заявили в Петросовете.

Очередная сессия Петрозаводского городского Совета намечена на 23 июня. Горсовет обещает провести онлайн-трансляцию заседания.

Напомним, ранее власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. В частности, ограничения предполагают запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, с численностью 30 человек и более. 

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Комментарии

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Изя
2021-06-21 10:57:29
Демократия и гласность закончилась , так и не начавшись ))) :)
Leopol'd
2021-06-21 10:55:25
Странно! В Москве, на съезд ЕР 700 человек собрали и ничего. Причем они потом по всей стране разъехались... Или наша мэрия отрицает гениальные решения ЕР?!
Изя
2021-06-21 11:03:50
Leopol'd, целиком и полностью поддерживает )))) :)
театральный критик
2021-06-21 11:02:45
Leopol'dишка, за агрекалчнутых почему не визжишь ? Там же все твои коллеги с явными вторичными признаками эуропэйских ценностей :)
Leopol'd
2021-06-21 11:28:06
театральный критик, ты знаешь профессии посетителей Агрикалча? Молодец. И много там инженеров?
Гость
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