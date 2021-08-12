Жителей Петрозаводска предупреждают, что странный мужчина ходит по домам и настойчиво просит открыть двери

На Перевалке местные жители рассказали про незнакомца странного вида, который стучится в двери и настойчиво просит открыть.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что по Перевалке, на улице Мичуринской, ходит очень странный мужчина, в серой (белой) рубашке, невысокий, лет 30 на вид.

«Стучится в двери, настойчиво просит открыть. Держится за голову, синяки под глазами. С большой клетчатой сумкой. Говорит про какую-то распродажу, но и пару слов связать не может», — рассказала горожанка и попросила предупредить всех, чтобы не открывали двери.