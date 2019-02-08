Жителей Петрозаводска предупреждают о риске схода снега и наледи с крыш

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Резкие перемены погоды - причина быстрого образования сосулек и гололедицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС напоминают, что при перепадах температуры возрастает вероятность внезапного схода наледи и снега с крыш.
Помимо этого переменчивая погода становится причиной ускоренного образования гололеда на проезжей части, тротуарах и во дворах.
во время оттепели необходимо соблюдать повышенное внимание при движении вблизи зданий и сооружений, а владельцам транспортных средств – не парковать автомобили под скатами и козырьками крыш многоквартирных домов и нежилых зданий, чтобы избежать попадания машин под сход наледи и снега.
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