Жителей Петрозаводска приглашают «меняться книгами и пить чай с вкусняшками»

Благотворительный магазин «Теплообмен» в Петрозаводске 11 сентября проведет акцию для любителей книг и живого общения.

Благотворительный магазин Теплообмен в Петрозаводске проводит акцию «книгообмен». Об этом рассказали в паблике благотворительного магазина.

«У вас есть любимые книжки, которые пылятся на полке? Вы давно хотели прочитать одно произведение, но не можете найти книгу? Приходите 11 сентября на книгообмен с 14.00 по 17.00, Краснофлотская, 34, будем меняться книгами и пить чай с вкусняшками», — приглашают в паблике всех желающих.

Организаторы напоминают правила книгообмена:

1. Книгообмен проходит на безвозмездной (бесплатной) основе.

2. Приносить можно любые книги (от художественной литературы для взрослых и детей до узкоспециализированных изданий).

3. Книги должны быть в хорошем состоянии.

4. Участники книгообмена все книги передают сотруднику библиотеки. Только библиотекарь после просмотра размещает их на столе обмена.

5. Взять можно разумное число любых заинтересовавших книг.

6. Можно оставить свои книги, не взяв ничего взамен.

7. Участники книгообмена дают друг другу возможность свободно подойти к столу, выбрать книги, отойти.

Также горожане могут принести ненужные газеты — они будут переданы в приют для животных.

Организаторы призывают не забывать о противоковидных ограничениях, использовать маски и соблюдать дистанцию.

Помимо этого, для проведения мероприятия требуется волонтер. Организаторы просят откликнуться желающих.