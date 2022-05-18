Жителей Петрозаводска приглашают на фестиваль дворовых игр

Большой #ФестивальИгры4Д пройдет на Слободской площади в субботу.

В субботу, 21 мая, с 11.00 до 13.00 на Слободской площади в Петрозаводске пройдет #ФестивальИгры4. Концепцию проекта — «Дети, движение, дружба, двор» разработала группа российских педагогов совместно с «Университетом детства» из Москвы. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

Для участия в фестивале приглашаются петрозаводские семьи. Юным горожанам и их родителям предложат разнообразные подвижные и творческие игры.

Организатором фестиваля выступает АНО «Центр тренинга и консультирования «Максимум». Проект призван возродить культуру игры и помочь родителям в вопросах воспитания детей.

Впервые в Петрозаводске игровой фестиваль проходил в 2018 году на базе детского сада N 116. Впоследствии к проекту присоединились и другие дошкольные образовательные учреждения города.

С более подробной информацией и условиями участия в мероприятии можно ознакомиться на странице организатора.