Жителей Петрозаводска приглашают на "нескучную лекцию" о тайнах последней оперы Чайковского

В Музыкальном театре Карелии 25 февраля можно не только послушать оперу "Иоланта", но и поговорить о ней с театроведом.

В последнее воскресенье февраля петрозаводскую публику ждет "нескучная лекция" - так называют в Музыкальном театре серию встреч со зрителями, которые проводятся перед спектаклями. В коротком вступлении к спектаклю театровед рассказывает о его истории, о том, какие именно особенности отличают постановку, которую предстоит посмотреть зрителям, обращает внимание на важные подробности сюжета.



По признанию зрителей, такие беседы помогают им лучше понять спектакль, оценить его достоинства и увидеть подробности, которые без такого "ключа" могли бы им не открыться. Как говорят в самом театре, всегда среди публики есть зрители, которые признаются, что пришли на оперу в первый раз. Таким новичкам очень кстати приходится помощь профессионалов, она помогает лучше понять этот вид искусства, а потом и по-настоящему полюбить его.

Зрителям уже приоткрыли тайны "Кармен" и "Травиаты", "Мадам Баттерфляй" и "Волшебной флейты". 25 февраля речь пойдет об "Иоланте" - последней опере П. И. Чайковского и ее героях, а также о том, кто является автором спектакля в XXI веке.

Вести лекцию будет театровед, автор книги об истории Музыкального театра Юлия Генделева.