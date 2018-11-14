Жителей Петрозаводска приглашают на субботник

В субботу на трассе "Фонтаны" пройдет уборка территории, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Субботник запланирован на 17 ноября. Место проведения - территория вокруг Второго фонтана.

Необходимо убрать поваленные деревья, чтобы подготовить лыжную трассу к зиме.

Желающие принять участие в подготовке трассы к лыжному сезону встречаются в 11.00 возле транспортного кольца на Комсомольском проспекте со стороны гипермаркета "Лента".