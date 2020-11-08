Жителей Петрозаводска приглашают сдать нормы ГТО

На стадионе "Юность" 10 и 12 ноября можно сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщили в администрации Петрозаводска.

Муниципальный центр тестирования ГТО работает на стадионе "Юность" (площадь Кирова, 2А).

Прием нормативов по легкой атлетике состоится 10 ноября в 15.00.

Нормативы по гимнастике можно сдать 12 ноября в 15.30.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись через группу Вконтакте "ГТО Петрозаводск" или по телефону: 77-99-60 (сообщить ФИО, ступень и нормативы, которые будете сдавать, количество мест).

Сотрудники центра тестирования ГТО напоминают, что наличие маски и соблюдение социальной дистанции обязательны.