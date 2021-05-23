Жителей Петрозаводска призывают сообщать о наркотиках

В столице Карелии с 26 мая начинается антинаркотическая акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, рассказали в городской мэрии.

Управления МВД Петрозаводска начнет проводить комплекс профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Ежегодно он отмечается 26 июня. Комплекс антинаркотических мероприятий будет проводиться с 26 мая по 26 июня.

Полиция города просит всех, кто обладает какой-либо информацией о лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, или знающих о местах, где могут продавать и предоставлять помещения для потребления запрещенных веществ, сообщить об этом в отделы полиции города или дежурную часть УМВД России по Петрозаводску:

— отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-154;

— отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-240;

— отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 755-000;

— дежурная часть УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 715-327 или 112.