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Жителей Петрозаводска призывают сообщать о наркотиках

Новости. Общество
17:40, 24 Мая 2021
фото: © Fotolia / Photographee.eu

В столице Карелии с 26 мая начинается антинаркотическая акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, рассказали в городской мэрии.

Управления МВД Петрозаводска начнет проводить комплекс профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Ежегодно он отмечается 26 июня. Комплекс антинаркотических  мероприятий будет проводиться с 26 мая по 26 июня.

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Полиция города просит всех, кто обладает какой-либо информацией о лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, или знающих о местах, где могут продавать и предоставлять помещения для потребления запрещенных веществ, сообщить об этом в отделы полиции города или дежурную часть УМВД России по Петрозаводску:

— отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-154;
— отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-240;
— отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 755-000;
— дежурная часть УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 715-327 или 112.

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