Жителей Петрозаводска просят помочь нуждающимся семьям продуктами

Благотворительный фонд «Доброе сердце» собирает продуктовые наборы для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Благотворительный фонд «Доброе сердце» ежемесячно помогает продуктовыми наборами семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В состав наборов входят продукты первой необходимости, которые позволяют семьям пережить сложное время: мука, сахар, рисовая и гречневая крупы, макароны, хлеб, чай и т. д. Об этом сообщили в фонде.

«В Гипермаркете „Сигма“ на Лесном проспекте, у первого входа, установлен бокс для сбора продуктов. В бокс можно опустить любой не скоропортящийся продукт. Раз в две недели, мы формируем продуктовые наборы и передаём нуждающимся», — говорится в сообщении.