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Жителей Петрозаводска просят придумать название для "вкусной" карты

Новости. Общество
13:15, 06 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Администрация принимает предложения для названия гастрономического маршрута по Петрозаводску, сообщается на сайте городской мэрии.

В мэрии отмечают, что с каждым годом всё больше путешественников знакомятся с новыми для себя местами через местную кухню. Блюда, которые принято готовить в том или ином регионе, могут многое рассказать о его истории, традициях и обычаях. Именно поэтому важно сегодня создать такой контент о гастрономии, который обязательно привлечёт внимание пользователей.

Администрация Петрозаводска пригласила рестораторов принять участие в формировании тематических "вкусных" карт города. Для этого необходимо до 20 апреля прислать на электронную почту tatyana.leonidova@petrozavodsk-mo.ru заявку (прилагается).

Кроме того, администрация Петрозаводска приглашает активных и неравнодушных жителей города помочь в выборе названия для "вкусной" карты. Предложения по наименованию гастрономического маршрута принимаются на портале "Активный горожанин" до 20 апреля: https://город.петрозаводск.рф/обсуждения/8

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