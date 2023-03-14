Жителей Петрозаводска возмутил огромный сугроб, перегородивший выход с остановки (ФОТОФАКТ)

Пользователи соцсети обратили внимание на качество уборки снега на одной из остановок на улице «Правды» в Петрозаводске.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликована фотография огромного сугроба, который делает крайне затруднительной посадку и высадку пассажиров на одной из остановок на Ключевской шоссе в республиканской столице.



«Остановка на Ключевском шоссе, улица «Правды». Сугроб почти метр», - написал пользователь Не Бро.



Отметим, на онлайн-совещании по развитию столицы Карелии, которое состоялось 14 марта, глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему сейчас не надо вывозить снег с улиц Петрозаводска.



Он посоветовал грамотно распределять средства при уборке города.





