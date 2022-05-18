Жителей петрозаводского микрорайона Древлянка предупреждают об отключениях электричества

В связи с проведением ремонтных работ на ЛЭП напряжением 110 кВ в конце этой недели две ночи подряд в жилых комплексах и офисных зданиях будет отключаться электроэнергия.

На линии электропередачи идет замена трех старых опор, которые уже отслужили свой срок, на новые.

Проводимые в настоящий момент работы позволят значительно повысить надежность энергоснабжения крупнейшего жилого района Петрозаводска.

Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

На этой неделе электроэнергия будет отключена:

— с 22:30 20 мая по 06:30 21 мая.

— с 22:30 21 мая по 06:30 22 мая.

Будут отключаться потребители, непосредственно присоединенные к сетям АО «Прионежская сетевая компания»:

Древлянка-2 «Олимп»:

Лососинское шоссе (дома 38А, 38 корп.1, 2); магазины «Пятерочка», «Магнит», офисы.

Древлянка-3

Улицы Грибная, Кантеле, Солеварная, Рекрутская, Карелидная, Пегремская, Семиверстная, Муромская, Баландина, Крамера, Виктора Гудкова, Поленова, Академика Арсеньева, Золотая (СНТ «Резервный»); проезды Морошковый, Смородиновый, Брусничный, Егерский, Звездный, Нигишламбский (СНТ «Звездный»), Весенний, Апрельский, Рудный, Осенний, Летний, Зимний, Снежный, Каменный.

Древлянка-4 «Иволга»:

Бульвар Интернационалистов (дом 8), магазин «Пятерочка», офисы.

Древлянка-5 «Скандинавия»:

Скандинавский проезд, (дома 2, 2А, 4, 2Б, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 16), улица Оборонная (дом 5). Средняя общеобразовательная школа № 55, МДОУ «Детский сад № 8 „Апельсин“, магазин „Магнит“, офисы.

Древлянка-6:

Строящийся жилой комплекс „Сампо“.

Древлянка-7 «Гармония»:

Улицы Маршала Толбухина (дома 1, 3), Петра Тикиляйнена (дома 1, 4); проезды Морозный (дома 1, 3, 5, 7, 9), Финский (дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 15), Вьюжный (дома 3, 5, 7, 10, 12, 14); детский сад № 5, магазины, офисы.

Древлянка-8 «Чистый город»:

Улица Чистая (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21). Детский сад № 10 „Домисолька“, магазины „Пятерочка“, „Магнит“, водонасосная станция, водоподъем.

Древлянка-9 «Каскад»:

Улица Попова (дома 11, 13, 13-А, 15); проезды Владимира Баскова (дома 2, 4), Алексея Афанасьева (дома 1, 2, 6); магазины, офисы.

Пересечение Лососиннского шоссе и улицы Оборонная:

ООО „Балтийские высоты“.

Строительная база «ЦСК»:

Улица Попова (дом 7).

Местечко Лососинное:

Кроме этого, АО „Прионежская сетевая компания“ уведомила об отключениях предприятия и организации, чьи электрические сети присоединены к находящейся на ремонте ЛЭП:

— ООО „ОнегоСтройСервис“;

— ООО „Новый порядок“;

— ООО „КСМ-Комфорт“;

— ООО „Петрозаводская коммунальная компания“;

— ТСН „Скандинавский 2Б“;

— ООО „Карельская энергосервисная компания“;

— ООО „Водоканал-3“;

— ООО „Центральная строительная компания“ („ЦСК“);

— АО „СК ВЕК“: Строительная компания Специализированный застройщик;

— АО „Карелстроймеханизация“: Специализированный застройщик;

— ООО „Стройинвест КСМ“: Специализированный застройщик;

— АО „ОРЭС-Петрозаводск“;

— ООО „Балтийские высоты.